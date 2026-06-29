Si prospetta una stagione estiva molto proficua per Alieu Njie. Dopo le voci di un avvicinamento da parte del Nottingham Forrest e del gruppo di Mariakis, lo svedese sembra aver attirato l’interesse dell’Anderlecht. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Alfredo Pedullà, il club belga avrebbe fatto recapitare un’offerta intorno ai 7 milioni di euro al club di Urbano Cairo. La dirigenza granata avrebbe rifiutato l’offerta ritenuta troppo bassa per far partite il giovane talento. Tuttavia, il Torino sarebbe disposto ad aprire un dialogo tra le parti se il club biancoviola sarebbe disposto ad alzare la posta. Nei piani del Toro non ci sarebbe una partenza del giovane svedese.