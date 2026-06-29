Saltiamo indietro di circa una settimana, quando il dibattito era rivolto ad un reparto offensivo che sembrava avere dei punti fermi da cui ripartire, ma allo stesso tempo alcuni nodi da sciogliere legati al mercato. Ecco che adesso Petrachi e Cairo stanno decidendo il futuro dei pilastri del Toro e, dopo la conferma di Simeone e il rinnovo di Zapata fino al 2028, lo sguardo è totalmente rivolto a Nikola Vlasic e Ché Adams. Entrambi sono chiamati ad un confronto con la dirigenza post Mondiale, con due punti di partenza leggermente differenti, ma che potrebbero culminare allo stesso modo: la permanenza in granata.

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Vlasic: rinnovo in vista, intanto segna e sogna con la Croazia

Un Mondiale in crescendo, proprio come le possibilità di vederlo ancora a lungo con la maglia del Toro. Nikola Vlasic ha iniziato la rassegna iridata in sordina: pochi minuti all'esordio contro l'Inghilterra e nessun impiego nella vittoria sul Panama. Poi è arrivata la svolta. Il numero 10 granata ha firmato il gol decisivo nel successo per 2-1 contro il Ghana, regalando alla Croazia la qualificazione ai sedicesimi di finale. Una rete pesante, che potrebbe cambiare anche il suo Mondiale: ora sulla strada dei croati c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con l'obiettivo di continuare a sognare. Quando terminerà l'avventura mondiale di Vlasic lo dirà il campo. Al rientro a Torino, però, il croato incontrerà la dirigenza per fare il punto sul futuro. La sua permanenza in granata non è mai sembrata realmente in discussione: sul contratto attuale è già presente un'opzione per il prolungamento fino al 2028, ma l'intenzione del club sarebbe quella di sedersi al tavolo per discutere un rinnovo ancora più lungo. D'altronde, dopo una stagione chiusa con 9 gol e 5 assist tra Serie A e Coppa Italia, Vlasic si è confermato il leader tecnico e carismatico della squadra. Ed è proprio a lui che Abate consegnerà le chiavi del centrocampo.

Adams: la Scozia saluta il Mondiale, ora vacanze e futuro da scrivere

Per un Vlasic che continua a sognare, c'è un Ché. La Nazionale di Clarke aveva iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino, superando di misura Haiti all'esordio e alimentando le speranze di qualificazione. Poi, però, sono arrivate le sconfitte contro Marocco e Brasile, che hanno spento il sogno degli scozzesi e sancito l'eliminazione già al termine della fase a gironi. Per Adams si chiude così un Mondiale difficile, con 0 gol, ma prestazioni generose al servizio della squadra.Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diversi club: oltre alle sirene inglesi, c'è anche il Venezia, che ha effettuato un sondaggio arrivando a mettere sul tavolo un'offerta vicina ai 4 milioni di euro. Una cifra ritenuta insufficiente dal Torino, che valuta il proprio attaccante almeno il doppio e che soprattutto continua a considerarlo una pedina centrale del progetto di Ignazio Abate., ma il mercato è appena iniziato e, come sempre, bisognerà considerare anche le offerte che arriveranno.