Il Torino riparte dalle (poche) certezze. Dopo aver affidato la panchina a Ignazio Abate, la prima mossa della dirigenza è stata quella di consolidare l'ossatura della squadra, blindando due dei capisaldi del gruppo. Nei giorni scorsi Urbano Cairo e Gianluca Petrachi hanno incontrato l'entourage di Giovanni Simeone, presentando all'argentino il progetto tecnico per il prossimo campionato e ribadendo la volontà di costruire attorno a lui il nuovo corso granata. Il Cholito, autore di 11 reti in 32 presenze di Serie A, è stato indicato come uno dei punti di riferimento dell'attacco. Sul tavolo è finito anche il tema del futuro: il ritorno in Argentina resta un obiettivo che Simeone non ha mai nascosto, ma non è ancora il momento. L'attaccante ha dato piena disponibilità a proseguire la sua avventura sotto la Mole, sposando il progetto del Torino almeno per un'altra stagione.

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Il capitano resta, ma c'è un nodo da sciogliere

L'altra operazione ormai definita riguarda Duvan. Manca soltanto l'ufficialità per il rinnovo del capitano, che prolungherà il proprio legame con il Torino accettando un ingaggio ridotto. Il colombiano, frenato dagli infortuni ma comunque in grado di mettere insieme 28 presenze in campionato con 3 gol e un assist, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per lo spogliatoio e per il nuovo tecnico. Le conferme di Simeone e Zapata offrono già indicazioni chiare sul mercato: il reparto offensivo è praticamente definito in vista del ritiro di Pinzolo. Resta però da sciogliere il rebus Che. A fine stagione,, ma osservando il mercato granata degli ultimi anni impariamo che gli scenari possono cambiare rapidamente, per usare un eufemismo. Lo scozzese, autore di 8 gol stagionali con la maglia del Torino (6 in Serie A e 2 in Coppa Italia), rappresenta una pedina importante, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Intanto Abate può contare su un attacco già pronto, ora non resta che trovare la migliore collocazione tattica per Alieu Njie, da valutare sia nel ruolo di esterno, sia come seconda punta.