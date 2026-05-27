Ieri sera, martedì 26 maggio, Urbano Cairo ha parlato di mercato e del futuro di Ché Adams ai microfoni di Sportitalia. Lo scozzese finora ha trascorso due stagioni con la casacca granata addosso, entrambe molto positive. Nella prima, sotto la guida di Vanoli, si è trovato in una situazione niente affatto semplice, essendo lui designato come perfetto compagno complementare di Duvan Zapata, ma dovendo fare i conti con l'infortunio dello stesso che per l'intera annata non venne mai sostituito. Nella stagione appena passata, Adams si è alternato all'interno del rettangolo verde proprio con Zapata e con Simone, dimostrando di reggere il confronto e di essere uno dei (pochi) capisaldi del Torino. Eppure, il suo futuro non è certo.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

In merito, Cairo si è esposto parlando di mercato: “Ha fatto 2 anni con noi veramente molto positivi, è un giocatore molto forte secondo me. Ha ancora un grande potenziale di crescita. Anche se abbiamo il contratto in scadenza al prossimo anno, l'obiettivo è di sederci con lui e i suoi agenti, rinnovare il contratto e tenerlo, spero che lui abbia la stessa nostra intenzione. Intanto, ora deve andare ai Mondiali e gli auguro di fare un grande Mondiale”.

Il presidente granata ha parlato anche della scelta dell'allenatore: “Stiamo ragionando con Petrachi per vedere qual è la scelta giusta il prossimo anno, in relazione a una serie di fattori che adesso non sto qui a elencare. Decideremo chiaramente nel giro di questa settimana, vogliamo fare le cose in tempi veloci”.