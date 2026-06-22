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PUNTI FERMI

Assodato che nessuno sarà incedibile, che il mercato debba ancora entrare nel vivo e che i nodi da sciogliere siano ancora numerosi, se oggi esiste una base da cui ripartire allora porta i nomi di Ché Adams, Giovanni Simeone, Nikola Vlasic e Duván Zapata. Quattro giocatori che, in modi e tempi diversi, hanno rappresentato il cuore tecnico e caratteriale del Toro nell'ultima stagione. Chi con i gol, chi con gli assist, chi con le giocate e chi con la propria leadership all'interno dello spogliatoio. L'idea di Petrachi e Abate non può che essere quella di costruire attorno a loro il nuovo Toro, affidandosi a qualità, esperienza e personalità. La realtà del mercato, però, impone prudenza: nessuno dei quattro può dirsi sicuro al cento per cento di vestire ancora il granata nella prossima stagione.

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