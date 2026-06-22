Profili giovani e che si sposino con il nuovo Torino di Ignazio Abate: Petrachi al lavoro per completare il reparto
Torino, allarme difesa: Petrachi al lavoro per la ricostruzione
Centrocampo Torino
Dove manca il centrocampo è assente anche la qualità della squadra. Pochi giri di parole, il reparto della metà campo continua ad avere una sua importanza capitale nel mondo del pallone. "Le difese fanno vincere i campionati" e "segnare un gol in più dell'avversario" sono epiteti che rimbalzano ovunque, spaccando il mondo nella secessione "risultatisti" vs "giochisti". Tutto molto bello, ma spesso ci si dimentica come sia uno che l'altro dipendano enormemente dalla metà campo. Senza quella non c'è equilibrio o qualità. Senza quella non c'è risultato o gioco che tenga: priorità al centrocampo. Argomento delicato in casa granata: servirà maggiore profondità e maggiore equilibrio l'anno prossimo, così come sarà necessaria una nuova iniezione di qualità tecnica. Il solo Ilkhan come regista non basta e Casadei non può essere l'unica mezzala di rifinitura. Le gare si vincono anche a centrocampo.
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