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Centrocampo Torino

TURIN, ITALY - FEBRUARY 24: Gianluca Petrachi Sports Director of Torino FC during the Torino FC Press Conference on February 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Dove manca il centrocampo è assente anche la qualità della squadra. Pochi giri di parole, il reparto della metà campo continua ad avere una sua importanza capitale nel mondo del pallone. "Le difese fanno vincere i campionati" e "segnare un gol in più dell'avversario" sono epiteti che rimbalzano ovunque, spaccando il mondo nella secessione "risultatisti" vs "giochisti". Tutto molto bello, ma spesso ci si dimentica come sia uno che l'altro dipendano enormemente dalla metà campo. Senza quella non c'è equilibrio o qualità. Senza quella non c'è risultato o gioco che tenga: priorità al centrocampo. Argomento delicato in casa granata: servirà maggiore profondità e maggiore equilibrio l'anno prossimo, così come sarà necessaria una nuova iniezione di qualità tecnica. Il solo Ilkhan come regista non basta e Casadei non può essere l'unica mezzala di rifinitura. Le gare si vincono anche a centrocampo.

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