Il Mondiale prosegue a gonfie vele, tra risultati a sorpresa, scoperte tecniche e tattiche, polemiche e tanto divertimento. Questa notte al MetLife Stadium, scende in campo il gruppo I. Alle 23:00 la Francia affronta l'Iraq e alle 02.00 la Norvegia se la vedrà contro il Senegal, in una gara per niente scontata. La Norvegia con una vittoria andrebbe a blindare il passaggio del turno, giocandosi tutto nell'atto conclusivo contro la Francia. Tra i norvegesi c'è il granata Pedersen, che non è sceso in campo nella gara d'esordio contro gli iracheni e anche questa volta le chance di vederlo titolare sembrano essere molto basse.

Pedersen indietro nelle gerarchie

GREENSBORO, NORTH CAROLINA - JUNE 10: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) Marcus Holmgren Pedersen #16 of Norway poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 10, 2026 in Greensboro, North Carolina. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)

Il granata Pedersen è rientrato nel giro delle convocazioni del CT Stale Solbaken. Nelle amichevoli pre-mondiale però il giocatore ha giocato solo contro la Svezia, nel match vinto dai norvegesi per 3-1. Tra l'altro in quella occasione era subentrato a gara in corso. Contro il Marocco invece (1-1) era rimasto in panchina per tutte le gare. Contro l'Iraq, nonostante un risultato largamente acquisito, non è stato inserito. Nelle gerarchie Pedersen parte nettamente indietro: la scelta principale per Solbaken è Julian Ryerson, in forza al Borussia Dortmund. Allo stato attuale delle cose viene difficile pensare ad una sua titolarità contro i "Leoni della Teranga".

La probabili formazioni di Norvegia-Senegal

: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Pape Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson.