L'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò batte la concorrenza di Giancarlo Abete col 68,5%. Ora inizia ufficialmente il nuovo corso all'interno della federazione. Ora si apre una fase complessa, ma ricca di sfide per il nuovo numero uno: sul tavolo la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, la valorizzazione dei giovani, le riforme del sistema, il rapporto con la politica, il tema degli stadi e l’avvicinamento a Euro 2032.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 06: Milano Cortina 2026 Organising Committee President Giovanni Malago speaks during the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympics in San Siro Stadium on February 06, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Yves Herman - Pool/Getty Images)

Queste sono alcune delle dichiarazioni di Giovanni Malagò: "Sono figlio della FIGC, non sono un papa nero e ho cercato solo uno scopo: fare grande l'Italia. Così al Circolo Aniene vincente, così al CONI e a Milano-Cortina dove c'era da rischiare l'osso del collo e abbiamo inventato un modello che è di riferimento. Penso che quando sono venuti da me degli amici, a partire dalla Serie A, hanno pensato che quello che sono riuscito a fare in contesti apparentemente lontani, ma vicini, si possa ripetere in FIGC".