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Calciomercato Serie A

Il campionato è acqua passata e da qualche settimana è iniziata la Coppa del Mondo in Messico, Usa e Canada. Parallelamente a quella che resta la competizione più importante del pianeta calcistico, ha avuto inizio l'intricato filone del calciomercato. Sarà una sessione particolarmente interessante, proprio perché scatterà in contemporanea con la manifestazione sportiva. La Serie A osserverà con attenzione, con le venti partecipanti alla costante ricerca di profili con cui potenziare le rispettive rose. Tra colpi in prospettiva e innesti già pronti, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.

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