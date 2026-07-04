Ogni anno scoprire la casacca - o meglio, le casacche - che una squadra indosserà per tutta la stagione è una sorpresa, una curiosità. Non fa eccezione il Torino, che ha svelato la propria divisa casalinga per la stagione 2026/27. Un'unione di intenti, come vi abbiamo raccontato, tra il club granata e Joma, nella realizzazione di un pattern che seguisse la storia e il DNA granata, e nella creazione di un materiale performativo ma anche estremamente rispettoso dell'ambiente. Poi viene il gusto personale dei tifosi, chiamati a valutare la nuova prima maglia del Torino.

Nuova prima maglia del Torino, cosa ne pensano i tifosi? I risultati del sondaggio

Toro News

Per comprendere i gusti e le impressioni dei tifosi granata riguardo alla nuova prima maglia del Torino, vi abbiamo proposto un sondaggio apposito dove valutarla. I risultati, che vedete nell'immagine qui sopra, mostrano una netta superiorità:nella prossima stagione. Quasi metà. L'altra parte della tifoseria granata, invece, si divide trala reputa carina anche se non entusiasmante) e chi, invece, non l'ha proprio apprezzata ().