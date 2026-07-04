I lettori di Toro News si sono espressi: ecco cos'ha decretato il sondaggio
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Ogni anno scoprire la casacca - o meglio, le casacche - che una squadra indosserà per tutta la stagione è una sorpresa, una curiosità. Non fa eccezione il Torino, che ha svelato la propria divisa casalinga per la stagione 2026/27. Un'unione di intenti, come vi abbiamo raccontato, tra il club granata e Joma, nella realizzazione di un pattern che seguisse la storia e il DNA granata, e nella creazione di un materiale performativo ma anche estremamente rispettoso dell'ambiente. Poi viene il gusto personale dei tifosi, chiamati a valutare la nuova prima maglia del Torino.
Nuova prima maglia del Torino, cosa ne pensano i tifosi? I risultati del sondaggioPer comprendere i gusti e le impressioni dei tifosi granata riguardo alla nuova prima maglia del Torino, vi abbiamo proposto un sondaggio apposito dove valutarla. I risultati, che vedete nell'immagine qui sopra, mostrano una netta superiorità: il 45% dei tifosi ha apprezzato la creazione di Joma per la prima maglia del Torino nella prossima stagione. Quasi metà. L'altra parte della tifoseria granata, invece, si divide tra chi non ha un parere netto (il 29% la reputa carina anche se non entusiasmante) e chi, invece, non l'ha proprio apprezzata (non è piaciuta al 26% dei lettori di Toro News).
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