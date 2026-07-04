Tutto pronto: altra tornata della fase a eliminazione diretta. Scopriamo le squadre qualificate
Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)
Quali sono le migliori squadre del mondo? Per fare una valutazione bisognerebbe considerare molteplici dati, ma si può avere una certezza: queste sedici squadre si sono conquistate con fatica la qualificazione agli ottavi di finale e meritano di essere lì. I mondiali in America passano alla seconda tornata della fase a eliminazione diretta con più di qualche sorpresa: scopriamo tutte le squadre qualificate.
Mondiali, la divisione per federazioni: sogno americanoMondiali in America e il continente dominante non potrebbe che essere proprio quello americano. Cade l'Africa dal proprio primo posto di federazione con la percentuale di qualificazione più elevata, come era stato invece dai gironi ai sedicesimi: soltanto due formazioni hanno passato il turno. Nessuna delle due asiatiche, poi, prosegue il proprio percorso, mentre in Europa c'è un dimezzamento quasi netto: 54% qualificate. Grande successo, invece, nel continente che ospita la competizione: 4 su 5 tra le sudamericane hanno passato il turno, tutte e tre, invece, quelle del Nord/Centro America. Si tratta dei paesi ospitanti, che ci tengono a fare bella figura in casa.
Le migliori sedici squadre del mondo: Asia e AfricaMa quali sono, quindi, le migliori 16 squadre del mondo? E quali sorprese ci sono state ai sedicesimi di finale di questi Mondiali 2026? Delle asiatiche qualificate alla seconda fase della competizione, quella anche geograficamente tale, il Giappone, si è dovuta arrendere alla perseveranza del Brasile di Ancelotti. L'Australia, invece, è uscita soltanto ai rigori contro l'Egitto di Momo Salah. L'Africa non esce bene da questa fase: passano solo Marocco, ai rigori dopo una partita combattuta contro l'Olanda, ed Egitto, appunto.
Mondiali, i risultati americaniI paesi ospitanti ottengono successi importanti: il Canada apre le danze di misura contro il Sudafrica, il Messico non lascia scampo all'Ecuador e gli Stati Uniti battono la Bosnia ed Erzegovina, nonostante l'espulsione di Balogun. Successi anche per le sudamericane: unica eliminata l'Ecuador, il Brasile vince in extremis contro il Giappone mentre il Paraguay trova il colpaccio clamoroso ai rigori contro la Germania. Successo anche per l'Argentina, che con più di qualche grattacapo batte Capo Verde ai supplementari mentre alla Colombia basta un gol per eliminare Ghana.
E le europee?Successi previsti e sorprese inaspettate per le formazioni europee. La prima a giocare è la Germania: costretta a rincorrere Paraguay si fa bloccare due rigori da Gill ed esce ai sedicesimi. Sconfitta ai rigori anche per i Paesi Bassi, nella complicata sfida contro il Marocco. Trionfa, invece, la Norvegia: gli scandinavi di Pedersen giocano bene ed eliminano una delle nazionali sorpresa, la Costa d'Avorio. 3-0 per la Francia che elimina la Svezia: attacco senza paragoni. L'Inghilterra resta inaspettatamente in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo per tutta la partita, ma una doppietta del solito Kane in dieci minuti ribalta il risultato. Bene anche il Belgio, che annulla con un gol al 125' l'ottima partita del Senegal. Risultato rotondo anche per la Spagna, che sconfigge l'Austria per 3-0. Da ultime Portogallo e Svizzera: CR7 sconfigge la Croazia di Vlasic per 2-1 mentre la formazione di Ricardo Rodriguez vince per due reti a zero contro l'Algeria.
Mondiali, ottavi di finale: il programmaSi comincia nella serata di oggi, sabato 4 luglio, e si andrà avanti fino a martedì 7 con gli ottavi di finale. Di seguito il programma completo:
Sabato 4 luglio
- 19:00 - Canada-Marocco (DAZN)
- 23:00 - Paraguay-Francia (DAZN, RAI)
Domenica 5 luglio
- 22:00 - Brasile-Norvegia (DAZN, RAI)
Lunedì 6 luglio
- 02:00 - Messico-Inghilterra (DAZN)
- 21:00 - Portogallo-Spagna (DAZN, RAI)
Martedì 7 luglio
- 02:00 - USA-Belgio (DAZN)
- 18:00 - Argentina-Egitto (DAZN)
- 22:00 Svizzera-Colombia (DAZN, RAI)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Torino, inizia a prendere forma il reparto offensivo: dalle conferme ai nuovi acquisti
Toro
Sazonov dice addio al Torino: "Tutti sappiamo chi è il vero problema"
Mondo Granata
Nuova prima maglia del Torino, cosa ne pensano i tifosi? Piace ai più, ma...
Calciomercato
Calciomercato Torino: “Cairo fissa il prezzo per Njie”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti