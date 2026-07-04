Quali sono le migliori squadre del mondo? Per fare una valutazione bisognerebbe considerare molteplici dati, ma si può avere una certezza: queste sedici squadre si sono conquistate con fatica la qualificazione agli ottavi di finale e meritano di essere lì. I mondiali in America passano alla seconda tornata della fase a eliminazione diretta con più di qualche sorpresa: scopriamo tutte le squadre qualificate.

Mondiali, la divisione per federazioni: sogno americano

Le migliori sedici squadre del mondo: Asia e Africa

Mondiali, i risultati americani

E le europee?

Mondiali, ottavi di finale: il programma

Mondiali in America e il continente dominante non potrebbe che essere proprio quello americano. Cade l'Africa dal proprio primo posto di federazione con la percentuale di qualificazione più elevata, come era stato invece dai gironi ai sedicesimi: soltanto due formazioni hanno passato il turno. Nessuna delle due asiatiche, poi, prosegue il proprio percorso, mentre in Europa c'è un dimezzamento quasi netto: 54% qualificate. Grande successo, invece, nel continente che ospita la competizione: 4 su 5 tra le sudamericane hanno passato il turno, tutte e tre, invece, quelle del Nord/Centro America. Si tratta dei paesi ospitanti, che ci tengono a fare bella figura in casa.Ma quali sono, quindi, le migliori 16 squadre del mondo? E quali sorprese ci sono state ai sedicesimi di finale di questi Mondiali 2026? Delle asiatiche qualificate alla seconda fase della competizione, quella anche geograficamente tale, il, si è dovuta arrendere alla perseveranza del Brasile di Ancelotti. L', invece, è uscita soltanto ai rigori contro l'Egitto di Momo Salah. L'Africa non esce bene da questa fase: passano solo, ai rigori dopo una partita combattuta contro l'Olanda, ed, appunto.I paesi ospitanti ottengono successi importanti: ilapre le danze di misura contro il, ilnon lascia scampo all'Ecuador e glibattono la, nonostante l'espulsione di Balogun. Successi anche per le sudamericane: unica eliminata, ilvince in extremis contro il Giappone mentre iltrova il colpaccio clamoroso ai rigori contro la Germania. Successo anche per l', che con più di qualche grattacapo batteai supplementari mentre allabasta un gol per eliminareSuccessi previsti e sorprese inaspettate per le formazioni europee. La prima a giocare è la: costretta a rincorrere Paraguay si fa bloccare due rigori da Gill ed esce ai sedicesimi. Sconfitta ai rigori anche per i, nella complicata sfida contro il Marocco. Trionfa, invece, la: gli scandinavi di Pedersen giocano bene ed eliminano una delle nazionali sorpresa, la. 3-0 per lache elimina la: attacco senza paragoni. L'resta inaspettatamente in svantaggio contro laper tutta la partita, ma una doppietta del solito Kane in dieci minuti ribalta il risultato. Bene anche il, che annulla con un gol al 125' l'ottima partita del. Risultato rotondo anche per la, che sconfigge l'per 3-0. Da ultime: CR7 sconfigge ladi Vlasic per 2-1 mentre la formazione di Ricardo Rodriguez vince per due reti a zero contro l'Si comincia nella serata di oggi, sabato 4 luglio, e si andrà avanti fino a martedì 7 con gli ottavi di finale. Di seguito il programma completo:

Sabato 4 luglio

19:00 - Canada-Marocco (DAZN)

(DAZN) 23:00 - Paraguay-Francia (DAZN, RAI)

Domenica 5 luglio

22:00 - Brasile-Norvegia (DAZN, RAI)

Lunedì 6 luglio

02:00 - Messico-Inghilterra (DAZN)

(DAZN) 21:00 - Portogallo-Spagna (DAZN, RAI)

Martedì 7 luglio