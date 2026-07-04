Il nuovo Torino inizia a prendere forma. La nuova era targata Ignazio Abate avrà ufficialmente inizio il 10 luglio con l'avvio del ritiro al Filadelfia: intanto il ds Gianluca Petrachi ha iniziato ad essere operativo sul fronte delle entrare per regalare nuove pedine al tecnico in vista della prossima stagione. Arrivano buone notizie sul fronte reparto offensivo. Giovanni Simeone rimarrà in granata: la posizione dell’attaccante argentino non cambia con l'arrivo del nuovo tecnico. Insieme all'ex Genoa, è stato definito anche il futuro di Duvan Zapata: il colombiano sarà ancora il capitano del Torino ed è imminente l'annuncio del rinnovo di contratto. Inoltre, è atteso a Torino il primo innesto dell'estate granata.

Torino, il primo innesto dell'estate è Oristanio: dinamicità e duttilità al servizio di Abate

La posizione del Torino è chiara:. Nel frattempo l'ex Juve Stabia è pronto ad accogliere sotto la Mole il primo innesto dell'estate: Gaetano. Superata la concorrezza del Cagliari, l'ex Parma arriverà arriva in prestito dal Venezia: con la sua duttilità e dinamicità permetterà al neo allenatore di poter spaziare nel modulo e nelle tattiche offensive. Già sondato la scorsa estate da Vagnati, Oristanio sarebbe la pedina perfetta da affiancare a Nikola Vlasic. Petrachi ha fortemente voluto il trequartista campano: è un innesto di qualità che andrà ad affiancare il croato nel 3-4-2-1 di Abate.

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Torino, tra conferme e cessioni: cosa accade ora?

Petrachi ha le idee chiare per quanto riguarda il mercato in entrata.: il ds ha messo gli occhi su Ravaglia del Bologna, con più di un occhio a guardare anche il presente e il futuro dell'eroe paraguaiano Orlando Gill. Per quanto riguarda il reparto avanzato dopo il Mondialecome Nikola Vlasic e Che Adams. Con la permanenza del Cholito e l’imminente rinnovo di Zapata, il rinnovo dello lo scozzese (in scadenza tra un anno) è una situazione ancora aperta:. Posizione simile per il croato: dopo la grande stagione disputata con la casacca granata, Vlasic ha attirato l'attenzione di diversi club anche se più volte ha ribadito la voglia di continuare al Toro.. Il Torino vuole ripartire da Vlasic e anche Abate vorrebbe trattenere entrambi. Nel calciomercato, però, tutto è in divenire.