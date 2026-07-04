Il centrocampista uruguaiano non approderà al Torino: andrà in Spagna

Redazione Toro News
Copertina video Oristanio-Abate

Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)

Nonostante ampie necessità nel reparto arretrato, il Torino non ha smesso di muoversi anche per le altre situazione nel proprio organico. Non è un caso se il primo acquisto sarà un giocatore offensivo: Oristanio. E anche per quanto riguarda il reparto centrale, il calciomercato del Torino si era attivato con l'interesse da parte del club granata verso un profilo di spessore e capacità in centrocampo: Facundo Bernal.

Calciomercato Torino, sfuma Bernal: i dettagli

Per il classe 2003 uruguaiano in forza alla Fluminense si era aperta una gara a due tra Torino e Real Betis. Alla fine, sembra che a spuntarla sarà il club di Siviglia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e da Marca, il giocatore uruguaiano, dopo aver svolto alcuni accertamenti fisici, sembra pronto a partire per la volta della Spagna già nel fine settimana per svolgere ulteriori controlli medici e firmare con il club. Il Real Betis verserà nelle casse del Fluminense una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.
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