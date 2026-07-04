Nonostante ampie necessità nel reparto arretrato, il Torino non ha smesso di muoversi anche per le altre situazione nel proprio organico. Non è un caso se il primo acquisto sarà un giocatore offensivo: Oristanio. E anche per quanto riguarda il reparto centrale, il calciomercato del Torino si era attivato con l'interesse da parte del club granata verso un profilo di spessore e capacità in centrocampo: Facundo Bernal.

Calciomercato Torino, sfuma Bernal: i dettagli

Per il classe 2003 uruguaiano in forza alla Fluminense si era aperta una. Alla fine, sembra che a spuntarla sarà il club di Siviglia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e da Marca, il giocatore uruguaiano, dopo aver svolto alcuni accertamenti fisici, sembraper svolgere ulteriori controlli medici e firmare con il club.