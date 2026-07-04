Il centrocampista uruguaiano non approderà al Torino: andrà in Spagna
Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)
Nonostante ampie necessità nel reparto arretrato, il Torino non ha smesso di muoversi anche per le altre situazione nel proprio organico. Non è un caso se il primo acquisto sarà un giocatore offensivo: Oristanio. E anche per quanto riguarda il reparto centrale, il calciomercato del Torino si era attivato con l'interesse da parte del club granata verso un profilo di spessore e capacità in centrocampo: Facundo Bernal.
Calciomercato Torino, sfuma Bernal: i dettagliPer il classe 2003 uruguaiano in forza alla Fluminense si era aperta una gara a due tra Torino e Real Betis. Alla fine, sembra che a spuntarla sarà il club di Siviglia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e da Marca, il giocatore uruguaiano, dopo aver svolto alcuni accertamenti fisici, sembra pronto a partire per la volta della Spagna già nel fine settimana per svolgere ulteriori controlli medici e firmare con il club. Il Real Betis verserà nelle casse del Fluminense una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Sazonov dice addio al Torino: "Tutti sappiamo chi è il vero problema"
Calciomercato
Calciomercato Torino: “Cairo fissa il prezzo per Njie”
Toro
Tifoso ferito al derby, la Procura chiede l'arresto di un poliziotto: “Colpito con un lacrimogeno”
Interviste
Oristanio, la madre Raffaella Contaldi a TN: "Il Toro può valorizzarlo al massimo"
Rassegna Stampa
Tuttosport: "Petrachi guarda in casa Udinese per la difesa"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti