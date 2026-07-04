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In queste settimane i riflettori sono puntati sulla Coppa del Mondo in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada. In parallelo, però, è entrata nel vivo anche la sessione estiva di calciomercato, cominciato ufficialmente il 1° luglio, destinata a intrecciarsi proprio con il torneo più importante del panorama internazionale. La Serie A segue con attenzione ogni sviluppo, con tutte le venti squadre impegnate nella ricerca dei profili giusti per rinforzare le proprie rose. Tra operazioni in prospettiva, innesti d'esperienza, ritorni e possibili addii eccellenti, il calcio italiano è entrato nella fase più intensa dell'estate. Ecco il punto della giornata sul mercato di Serie A.

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