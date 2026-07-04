Quest'anno all'Under 18, ora pronto a sbarcare alla Biellese
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Non solo Petrachi, anche Ruggero Ludergnani si sta mobilitando in rapidità per fare le prime sistemazioni nelle rose giovanili nel calciomercato del Torino. Primissime attenzionate, naturalmente, la Primavera e l'Under 18. Proprio da quest'ultima rosa, un elemento che vi ha militato nel corso della stagione appena conclusa è pronto a fare una nuova esperienza.
Calciomercato Torino, Bianchi: fatta per il passaggio alla BielleseSi tratta di Riccardo Bianchi. Classe 2008, il difensore granata quest'anno ha raccolto 10 presenze e 2 reti nel campionato Under 18. Ora per il giocatore si prospetta una nuova esperienza: è fatta per il suo passaggio alla Biellese. Il centrale, o terzino all'occorrenza, granata è passato al Torino nel 2022, prelevato dal Chisola. Poi la trafila nelle giovanili fino all'Under 18 dello scorso anno e ora la preparazione per una nuova avventura con un altro club piemontese.
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