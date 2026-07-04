Non solo Petrachi, anche Ruggero Ludergnani si sta mobilitando in rapidità per fare le prime sistemazioni nelle rose giovanili nel calciomercato del Torino. Primissime attenzionate, naturalmente, la Primavera e l'Under 18. Proprio da quest'ultima rosa, un elemento che vi ha militato nel corso della stagione appena conclusa è pronto a fare una nuova esperienza.

Calciomercato Torino, Bianchi: fatta per il passaggio alla Biellese

Under 18

Si tratta di Riccardo. Ora per il giocatore si prospetta una nuova esperienza:. Il centrale, o terzino all'occorrenza, granata è passato al Torino nel 2022, prelevato dal Chisola. Poi la trafila nelle giovanili fino all'Under 18 dello scorso anno e ora la preparazione per una nuova avventura con un altro club piemontese.