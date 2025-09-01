Punto di galleggiamento

Il torello combina qualcosa di decente contro la viola, logicamente più avanti nelle gerarchie e nella preparazione, esibendo alcune buone trame e una dedizione sicuramente assenti contro l'Inter. Rimane la sensazione di una squadra vulnerabile, con evidenti limiti tecnici, poco compatta. Ciò non toglie che nella gara di ieri i nostri eroi abbiano provato a vincere la gara nonostante nella testa ci fossero ancora le scorie della brutta gara contro l'Inter. Tatticamente ho apprezzato lo sfruttamento delle capacità di elevazione di Casadei. Si tratta della sua miglior dote che se ben sfruttata potrà tornarci utile. Certamente un passo avanti è stato fatto, ci voleva poco, ma il quadro resta sfocato. L'impressione è di una squadra mal assortita, dove ogni calciatore acquistato dovrebbe in teoria avere qualità funzionali al modulo, mentre nella realtà tutto è ancora molto teorico.

Occorre prudenza, è vero, ma l'impianto squadra costruito da Vagnati e Baroni non ha la mia fiducia. E chi se ne frega...la corretta obiezione. Da spettatore non capisco troppe scelte, non vedo mai un'intuizione di mercato, c'è l'ambizione e la presunzione di scovare il talento di turno salvo poi doversi ricredere. La mia previsione rimane tale, vedremo se mi sarò sbagliato, quel che è certo è che i numeri degli abbonati sono sempre modestissimi e qualcuno un paio di domande dovrà anche farsele. C'è la crisi economica, lo spettacolo è scarsino, ma la società oltre a prezzi stracciati a spot come pensa di ovviare al fenomeno? Il fatto di aver perso una marea di tifosi o simpatizzanti nell'ultimo ventennio è colpa di chi? Ora un paio di settimane di riposo, accogliamo l'ennesimo prestito, poi vedremo all'Olimpico cosa capita.