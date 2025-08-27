Turisti a San Siro

Un torello inguardabile partecipa da sparring partner alla prima di campionato credendo ancora di giocare au bord de mer contro il Monaco. Se il buon giorno si vede dal mattino ci aspetta un pomeriggio difficile... Infatti siamo tutti qua a dissertare di una squadra illogica, mal assortita, con un tecnico deciso a farsi ricordare per aver costruito una squadra per giocare in una certa maniera salvo poi rendersi conto di non poterlo fare. Siamo partiti cercando esterni ogni dove, ne abbiamo recuperati un paio stranieri magari anche dignitosi tecnicamente ma di personalità cerciana. Abbiamo dato la maglia di titolare ad un portiere che avrebbe potuto benissimo fare il secondo con un primo esperto invece il numero 1 è lui ed il secondo è l'ormai quasi pensionato Paleari.

L'anno scorso la difesa si era dimostrata modesta, dunque giusto riconfermarla in blocco con l'innesto del discreto ma cagionevole Ismajli, evviva! Prima regola: portiere e difesa solidi! Contro l'Inter titolari Masina e Biraghi, due rincalzi e teoricamente uomini spogliatoio. Poi a ferragosto la grande scoperta: per la serie "mamma mi sono perso il regista" corsa al centrale di centrocampo, ovviamente a nolo. Le imprecazioni ora si sono spostate, per par condicio, non solo su presidente e direttore sportivo ma anche sul tecnico che pare molto confuso. Ed i nostri eroi, i calciatori intendo? Prendono 5 gol in maniera ridicola, non rimediano un cartellino, uno, giocano molli e imbelli manco si fossero accordati per non farsi la bua... Rifarei le stesse scelte tuona il mister! Bene ma non benissimo... E se ancora non ve ne foste ancora accorti l'obiettivo di quest'anno è "alzare l'asticella" (espressione ormai inascoltabile)! Il livello di questo Toro è tra i 36 e 42 punti. Vedremo a fine anno.