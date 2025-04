Como si fa

consentirono un buon numero di plusvalenze. Quest'anno in particolare, abbiamo veramente acquistato calciatori scadenti, non le solite scommesse alla Kabic o Seck, ma titolari o presunti tali. E sia chiaro che io non mi arrabbio con Walu, che tra l'altro gioca in un ruolo non suo e fa quel che riesce, impreco con chi lo ha scelto. Mi pare il mister abbia di recente evidenziato proprio questi limiti del mercato. Cosa capiterà il prossimo anno, tra i rientri dei prestiti, quasi tutti guasti e le cessioni per incassare, lo sa solo il padre eterno. Mi auguro vengano segnalati al direttore calciatori " verificati" e non mestieranti di seconda categoria, magari anche utilizzando la tecnologia (statistiche ecc.) proprio come ha dichiarato di aver fatto il ds del Como. Il rischio è che interpellando open AI sul Toro immediatamente parta anche lì il coro, ormai tormentone, che esorta il presidente a cedere la società.