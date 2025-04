La mano di Vanoli

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy

Enrico Tardy Columnist 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 10:02)

Contro una Lazio preoccupata dalla recente cinquina subita il torello disputa una gara complessivamente decorosa, dove i singoli non eccellono per particolari meriti a differenza del collettivo che si dimostra compatto. A livello offensivo abbiamo combinato pochino, la Lazio ha sicuramente creato più occasioni, ma il pari non è demeritato.

Certo è che se il tiro di Guendouzi fosse finito in rete a quest'ora faremmo altri discorsi, ma così non è stato ed il cambio modulo adottato da Vanoli è stato efficace e decisivo nel disorientare gli avversari. Merito, senza dubbio, della determinazione di Gineitis combinato con l'assist di Biraghi ed il passaggio di Karamoh. Contro l'Empoli e contro la Lazio diciamo che gli astri ci hanno aiutato a portare a casa due buoni risultati in un momento della stagione sostanzialmente privo di motivazioni particolari. Il ricco stipendio percepito dovrebbe costituirne una e molto significativa purtroppo non sempre è così. La rosa allungata nel mercato invernale ha evidentemente offerto alternative maggiori e soprattutto migliori al tecnico in grado così di variare proposte di gioco anche in corso d'opera proprio come fatto ieri sera.

Vorrei fare qualche considerazione su Ricci: buon calciatore, ma se sono vere le quotazioni di mercato, mi paiono completamente fuori logica. Gioca quasi sempre con le spalle alla porta avversaria, verticalizza con il contagocce, non tira in porta, appoggia il pallone a pochi metri, si prende poche responsabilità. Allora, al Toro fa la sua figura e va benissimo, ma non vedo una gran differenza tra lui e Lukic tanto per fare un nome. È migliorato, ma non lo vedo fulcro del gioco di una grande squadra italiana o straniera. Chiusa parentesi su Ricci, abbiamo 5 punti in meno rispetto allo scorso alla stessa giornata, abbiamo già realizzato praticamente le stesse reti complessive dello scorso torneo così come subito molti

più gol. Qualcosa è gattopardescamente cambiato.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

