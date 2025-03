Limbo dance

stato veramente scadente. A ciò si aggiunge il reiterato ricorso al retropassaggio a Vanja che se in situazioni di emergenza ha una logica, in molti altri casi non porta alcun vantaggio concreto se non uno scarico di responsabilità della giocata. Bello invece, assistere a gol come quello di Elmas fatti sia di abilità nella conduzione della palla che nel tiro. Ho un appunto da fare al tecnico: ritengo questa squadra atleticamente sotto ritmo, qualche sprazzo di gioco ad intensità decorosa e tante, troppe pause sotto ritmo e di atteggiamento passivo. Persino a Monza siamo calati vistosamente. Non esasperare la parte atletica ha una logica in presenza di calciatori molto tecnici, ma non è il nostro caso direi. Debbo dire che già durante la preparazione estiva ho avuto l'impressione che il mister curasse maggiormente la componente tattica di quella atletica, magari mi sbaglio. Tornando al finale di stagione, ho il legittimo timore che l'assenza di obiettivi rischi di farci assistere a gare un pochino "vuote", magari con qualche buona giocata ma anche con tante amnesie da rilassamento. Ci verrà raccontato che l'impegno non dovrà mancare ecc. ma noi che siamo allo stadio da decenni sappiamo bene quanto i calciatori quando non hanno più obiettivi da raggiungere quanto si diano