Curiose sensazioni

che nel Torino fa la differenza. La determinazione dei toscani è risultata pari alla loro imprecisione tecnica e buon per noi i vari Gyasi e Samba non abbiano inquadrato la porta una volta presentatisi nei pressi di Vanja. In ogni caso serata di calcio modesto ma con tre punti in saccoccia si possono affrontare i vari discorsi sulle vittorie "sporche", sulla maturità raggiunta, sulla continuità di risultati, in maniera molto più serena. E si può apprezzare come i calciatori di maggior cifra tecnica siano poi decisivi per i risultati e più ne annoveri tra le tue fila ,meglio è. Una volta Vlasic, un'altra Elmas, un'altraCasadei ed i punti in classifica aumentano, alla faccia dei teorici del calcio e dei vari bla bla. Temevo un rilassamento generale, che in verità si è notato, ma in ogni caso il torello ha mantenuto una qualità di gioco sufficiente per superare l'Empoli, bene così. Siamo sempre a -3 rispetto alo scorso anno e Vanoli sarà chiamato a dimostrare di riuscire a motivare la squadra per le rimanenti nove gare. Riflettevo sul dato dell'affluenza al campo: sta andando in controtendenza rispetto al volume della contestazione verso la società.