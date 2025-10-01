I baroni del castello

Eccoci qua, ad un paio di giorni dalla sconfitta contro il modesto Parma ad elencare responsabili, errori, soluzioni. Tutte quelle accennate nei forum, in tv, sui giornali hanno senso e logica: allenatore, presidente, direttore sportivo, calciatori. Correndo questa mattina all'alba riflettevo su come il "ventennio urbano" abbia corroso come non mai lo slancio e la passione anche dei più calorosi. La domanda che mi sono posto è stata: come mai i Calleri, Borsano, Ciminelli, De Finis pur operando in maniera oggettivamente peggiore di Cairo e danneggiando le finanze del club ed il Toro in quanto tale in maniera anche drammatica non hanno mai logorato la passione più autentica come sta facendo Cairo?