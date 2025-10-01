Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor columnist prima che sia troppo tardy I baroni del castello

prima chE siA TROPPO TARDY

I baroni del castello

I baroni del castello - immagine 1
Siamo verso il fondo classifica, nessuno ne è sorpreso
Enrico Tardy
Enrico Tardy Columnist 

Eccoci qua, ad un paio di giorni dalla sconfitta contro il modesto Parma ad elencare responsabili, errori, soluzioni. Tutte quelle accennate nei forum, in tv, sui giornali hanno senso e logica: allenatore, presidente, direttore sportivo, calciatori. Correndo questa mattina all'alba riflettevo su come il "ventennio urbano" abbia corroso come non mai lo slancio e la passione anche dei più calorosi. La domanda che mi sono posto è stata: come mai i Calleri, Borsano, Ciminelli, De Finis pur operando in maniera oggettivamente peggiore di Cairo e danneggiando le finanze del club ed il Toro in quanto tale in maniera anche drammatica non hanno mai logorato la passione più autentica come sta facendo Cairo?

LEGGI ANCHE: Turisti a San Siro

Tra me e me mi sono detto che tutte queste presidenze sono state troppo brevi  per ammorbare il tifoso in maniera profonda, venti anni, invece, sono tanti, troppi. Si ha una sensazione di soffocamento, di oppressione, nonostante il livello della squadra non sia così penoso. Nel senso che abbiamo vissuto anni modesti ma altri anche "normali". Quel che uccide è l'assenza di prospettive, l'essere trattati come una società  qualsiasi, senza passione per troppi anni. In un calcio sempre più inguardabile tecnicamente, dove il fisico è determinante, la storia, l'ambiente, il tifoso potrebbero rappresentare il filo conduttore con il passato ed in alcune realtà è così.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il perimetro

Non al Toro. Co.co.co  del calcio, pronti a cambiare maglia appena il valore di mercato è definibile plusvalenza e via andare. Un Pellegrino ci ha segnato due doppiette in due anni ed io debbo ascoltare la storia del piccoletto che disturba la corsa dell'avversario... Storpiando il titolo di un film d'essai potremmo dire "ai ragazzi del torello piace poco il castello...".

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.

Leggi anche
Un’ottima annata
Fettuccine alla cholito

© RIPRODUZIONE RISERVATA