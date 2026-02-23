Il presidente dopo aver cambiato il direttore sportivo, presentatosi come fosse alla resa dei conti di fine stagione, ora è stato costretto a cambiare il tecnico in confusione da inizio stagione. Tutto rigorosamente a costi bassissimi. Questo arretramento ulteriore delle ambizioni societarie, gestito con la consueta approssimazione, sta generando risultati indecenti. Non c’ aspetto di questa stagione che possa essere salvato: il tecnico ha fallito, il portiere lo abbiamo sbagliato, gli acquisti, tra mezzi guasti, in prestito, inadatti, sono stati un successone, non siamo riusciti a liberarci dei vari Ilic e Coco che neppure i bellicosi russi hanno ritenuto presentabili, il direttore sportivo non ha avuto tempo di riproporci un nuovo Gravillon ed è stato licenziato dopo un recente rinnovo contrattuale, ora puntiamo su un semplice traghettatore, che abbia il pregio di costare poco e che a fine anno saluti tutti magari ancora in serie A.