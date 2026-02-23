Piano piano, passetto dopo passetto, ci avviciniamo al fondo. Parlare della gara contro il Genoa non ha molto senso in ragione dell’atteggiamento della squadra, qualificabile alla Malesani “mollo”, e dell’espulsione “turca” intorno alla mezz’ora di gioco. Di che parliamo allora? La situazione ha tinte molto fosche, i calciatori sono insensibili agli eventi funesti: chi In prestito, chi a fine contratto, chi fuori rosa, chi Al tramonto professionale, dunque di mettere un pochino di amor proprio non se ne parla.
Prima che sia troppo Tardy
Un piombo
Il presidente dopo aver cambiato il direttore sportivo, presentatosi come fosse alla resa dei conti di fine stagione, ora è stato costretto a cambiare il tecnico in confusione da inizio stagione. Tutto rigorosamente a costi bassissimi. Questo arretramento ulteriore delle ambizioni societarie, gestito con la consueta approssimazione, sta generando risultati indecenti. Non c’ aspetto di questa stagione che possa essere salvato: il tecnico ha fallito, il portiere lo abbiamo sbagliato, gli acquisti, tra mezzi guasti, in prestito, inadatti, sono stati un successone, non siamo riusciti a liberarci dei vari Ilic e Coco che neppure i bellicosi russi hanno ritenuto presentabili, il direttore sportivo non ha avuto tempo di riproporci un nuovo Gravillon ed è stato licenziato dopo un recente rinnovo contrattuale, ora puntiamo su un semplice traghettatore, che abbia il pregio di costare poco e che a fine anno saluti tutti magari ancora in serie A.
Bruno Pizzul diceva: ”tutto molto bello”. Pensate l’entusiasmo che potrà avere D’aversa, reduce da una lunga serie di insuccessi professionali, neppure in possesso di un’opzione di rinnovo del contratto. Oggi riflettevo sulla dinamica malata che la speranza rumorosa di una cessione societaria ha generato: invece di andarsene il Presidente ce ne andiamo noi dallo stadio.
Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.
Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA