Derby dei nostri tempi

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Il Torello disputa un derby all'insegna dell'attenzione e della buona volontà e porta a casa un pareggio non disprezzabile"

Enrico Tardy Columnist 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 22:05)

La retorica sulla stracittadina ormai è veramente qualcosa che appartiene ad un'altra epoca, la mia ad esempio, quando i calciatori guadagnavano bene, ma nulla a che vedere con le cifre attuali, erano tutti italiani, dunque c'era maggior empatia, rimanevano alcuni anni nella stessa squadra sentendosi parte di una "famiglia" sportivamente parlando, insomma era un'altra cosa. Al giorno d'oggi la gara del Torello di sabato è forse "il massimo" da un punto di vista sportivo che la squadra potesse esprimere.

Vero che il primo tempo è stato pallido, ma nel complesso, considerando il valore degli undici scesi in campo, non abbiamo sfigurato. Diciamo che sul campo non si sono visti i milioni di differenza (e sono tanti) spesi durante l'estate. Di fatto però di un derby vecchio stampo nulla c'è più, neppure noi tifosi nostalgici siamo più gli stessi. In questi giorni ho rivisto video di derby degli anni passati: 72.000 spettatori negli anni '70, 45.000 negli anni '80, fino ad arrivare ai numeri attuali da Torino-Ternana di quegli anni. Oggi tutto è cambiato e indietro non si torna, la nostalgia è una dolce compagna, ma nulla più.

Calciatori che giocano al massimo due anni nello stesso club arrivando magari dall'altra parte del mondo, cosa volete sappiano e sentano della stracittadina? Le proprietà, italiane, americane od altro che siano, sono quel che sono ed in linea con tutto il resto del sistema. La nostra poi, in questo campo, sappiamo tutti quale anestesia di valori e simboli abbia inoculato. Si è trattata di una gara come le altre, non solo da parte nostra ma anche da parte loro, senza pathos, solo con un pizzico di impegno in più. Continuiamo a non vincere, ma quanto meno siamo stati gagliardi.

