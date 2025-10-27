Come un anno fa

LEGGI ANCHE: Turisti a San Siro
A questo proposito voglio spendere due parole in favore di Pedersen, esterno poco dotato tecnicamente, ma dalla volontà e l’impegno lodevoli. L’ho spesso criticato per i suoi cross, e non solo, sbilenchi però nella nostra squadra non di rado fisicamente provata al 70’ minuto si è dimostrato un agonista autentico continuando a spingere fino allo stremo. Non è Maicon, ma intanto punta verso la porta avversaria praticamente sempre a differenza del più dotato Lazaro, dimostrando finalmente ciò che noi tifosi chiediamo prima di tutto ai calciatori ossia determinazione ed impegno, poi se esiste anche talento meglio ancora!
Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.
