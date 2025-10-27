Come un anno fa

Toro News
Classifica alla mano abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso alla stessa giornata di campionato, è mutato qualcosa?
Il torello supera un Genoa in difficoltà grazie ad un discreto secondo tempo, ai miracoli di Paleari ed al fattore c visto che il nostro numero uno ha salvato l’ultima conclusione con il tacco. Facciamo molta fatica ad impostare gare di attacco, ma con squadre di media-bassa classifica abbiamo alternative in corso d’opera in grado di darci una mano e così è stato. Ngonge ha leggermente sparigliato le carte grazie alle squadre più allungate e stanche.

Siamo dove eravamo lo scorso anno alla stessa epoca, ma con un percorso differente: ora siamo in ascesa mentre dopo un ottimo inizio con Vanoli ci siamo trovati in difficoltà. Del torello attuale non mi è chiaro che tipo di calcio voglia proporre, giochiamo partite spesso confuse condite da episodi positivi tipo il gol su calcio d’angolo ed altri negativi vedi il gol subito o le due occasioni concesse nel finale. Viviamo diverse partite all’interno della stessa partita. Con il tempo l’impronta voluta dal tecnico sarà più evidente quanto meno al sottoscritto, per ora godiamoci il momento incoraggiante. Ottima cosa essere ben al di sopra delle zone calde! Spesso noi tifosi pretendiamo molto e subito, dimenticando sia il livello medio della squadra nel suo complesso sia il valore degli avversari che ci troviamo di fronte.

A questo proposito voglio spendere due parole in favore di Pedersen, esterno poco dotato tecnicamente, ma dalla volontà e l’impegno lodevoli. L’ho spesso criticato per i suoi cross, e non solo, sbilenchi però nella nostra squadra non di rado fisicamente provata al 70’ minuto si è dimostrato un agonista autentico continuando a spingere fino allo stremo. Non è Maicon, ma intanto punta verso la porta avversaria praticamente sempre a differenza del più dotato Lazaro, dimostrando finalmente ciò che noi tifosi chiediamo prima di tutto ai calciatori ossia determinazione ed impegno, poi se esiste anche talento meglio ancora!

