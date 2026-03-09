Sal da perdi…

Il torello perde a Napoli senza opporre resistenza ai più quotati rivali, facendo bella mostra di limiti tecnici e caratteriali in piena continuità con la gestione Baroni. 6 punti nelle ultime 10 gare celebrano la dedizione dei “cuore Toro” che purtroppo indossano la maglia granata. Mi permetto di accantonare un istante il tema arci sviscerato della contestazione al Presidente per dedicarmi al comportamento dei nostri pedatori. Il nuovo tecnico, così come Vlasic, capito l’andazzo, ha imposto il ritrovo alle 8 al Fila e per “cappuccino-passaggino” . Bene, anzi male, l'altra sera possiamo con serenità affermare, l'imbelle gruppo si è consegnato al Napoli senza colpo ferire, omettendo qualsiasi slancio di grinta o similare. Lo sciopero dei tifosi motivato dall'ignavia di questi calciatori. ancora distanti dalla certezza della permanenza in Serie A, è sacrosanto. E vi raccomando l'applausino con il volto falsamente corrucciato al termine della gara non fatelo mai mancare...

Nei novanta minuti, oltre ai limiti caratteriali, c'è stata anche la messa in mostra di alcuni limiti tecnici di calciatori impresentabili in Serie A. Coco e Lazaro sono oltre l'immaginabile e l'accettabile. Altri non eseguono stop elementari oltre a palesare una superficialità inaccettabile. Mi riferisco a chi pur non essendo così modesto non ci mette un briciolo di amor proprio. 11 leoni noi vogliamo 11 leoni cantava una volta la curva, oggi, con le mani tra i capelli per chi ha ancora la fortuna di averli, ci rendiamo conto chi sono gli undici che scendono in campo la domenica con la nostra maglia? E non mi si dica che critico i nostri calciatori. Io vado allo stadio da 45 anni, ritengo di aver diritto di dire ciò vedo e penso. Non se ne può più di calciatori completamente anestetizzati, senza rabbia, senza cuore. La tragedia nella tragedia è che siamo senza forze anche noi tifosi, non sappiamo più che fare.