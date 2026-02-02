Il vuoto a vincere

Torna "Prima che sia troppo Tardy", di Enrico Tardy: "Con fatica e finalmente un briciolo di buona volontà? Abbiamo conquistato tre puntidi utilità? Capitale in un’atmosfera triste".

Enrico Tardy Columnist 2 febbraio - 22:32

Curve sostanzialmente vuote, figlie di un esaurimento nervoso ed emotivo, distinti con più spettatori, in questo contesto euforico i nostri eroi hanno portato a casa tre punti fondamentali. Personalmente, mi sono recato come di consueto al campo, ma debbo dire che nei miei pensieri si fa sempre più strada l’idea che effettivamente lo stadio vuoto sia l’unica ed ultima arma nelle mani del tifoso per incidere e contestare questa dirigenza.

Lo stadio così non lo ricordo neppure nell’anno dell’ultimo posto all’epoca di Cimminelli, il che è indicativo. Obiettivamente tra calciatori, società, direttori sportivi, allenatori siamo tutti allo stremo. Il torello, dopo quattro giorni di ritiro, ha dato dei segnali: il primo, l’allenatore non ha i calciatori contro, permangono i suoi limiti, ma almeno la sensazione di unità. Secondo Vlasic, l’unico nostro calciatore, con un palpabile attaccamento al Toro, non un leader ma uno che aggiunge un po’ di anima alle prestazioni, terzo, siamo molto modesti, abbiamo vinto, evviva, ma che povertà tecnica…, quarto, finalmente tatticamente abbiamo giocato nel vecchio e sano difesa e contropiede cercando di non lasciare spazi agli avversari.

I nuovi innesti sono stati subito utilizzati causa la lunga serie di infortunati. Si è ben presentato Obrador, concentrato, attento, con un atteggiamento appropriato al contesto ed all’importanza della gara, speriamo continui così. Marianucci, non mi ha esaltato, Prati mi è sembrato un mix tra Baselli e Gagliardini. Kulenovic ha toccato pochi palloni dunque difficilmente giudicabile. Si tratta comunque di calciatori non acquistati a titolo definitivo in linea con il canovaccio societario. Certo che se penso ai 25 milioni spesi per Ilic e Casadei… Visto che, giustamente, è stato sottolineato un certo pessimismo da parte mia nel descrivere le vicende del toro, ora vi dico: belli carichi per mercoledì?! Andiamo a prenderci la semifinale!