Il filo del mister

1 dicembre 2025

Qualche settimana fa mi ero avventurato in alcuni apprezzamenti su Pedersen, l'avessi mai fatto...! Contro Como e Lecce ha commesso errori difensivi grossolani che ci sono costati molto cari. Tralasciando le considerazioni individuali ho l' impressione che la squadra non segua un canovaccio tattico consolidato, cambi freneticamente moduli ed interpreti, il tutto addizionato da un approccio alla gara "mollo". A questo punto mi chiedo anche se il tecnico sia lucido e logico nelle scelte e nella percezione della situazione.

La domanda è volutamente retorica, in quanto il frullato tattico di uomini e moduli è evidente segno di scarsa chiarezza di idee o quanto meno di una certa presunzione di aver a che fare con una squadra già rodata alla quale qualche cambio non genera problemi. Lunedì ci tocca il Milan, non proprio l'ultima in classifica, e qualche ansietta inizia a farsi sentire. Già lo scorso anno siamo stati sulle montagne russe tutta la stagione alternando periodi discreti (brevi) a lunghe pause, quest'anno però abbiamo quel dato riguardante la retroguardia molto più preoccupante. Certo che il numero dei gol non dipende solo dai difensori, ma quelli che abbiamo sono molto modesti in quanto non sanno marcare, non un dettaglio da poco. Baroni si è salvato grazie alla quasi vittoria con la Lazio, ora temo non riesca a venirne fuori.

La società che è stata vicina all’esonero del tecnico, secondo i giornali, prima della gara contro i biancocelesti, dimostra anche in questo frangente i suoi limiti: da un lato non è certamente contenta di Baroni, dall’altro non vuole esonerarlo perché intanto con altro tecnico l’andazzo più o meno sarebbe questo con ulteriori spese. Ciò che allarma maggiormente è che inizia a farsi sentire qualche cigolio di troppo nella mal allestita squadra, tradotto, profumo di lotta per non retrocedere. Sintesi: non sapendo che fare, si sta fermi. Personalmente ritengo Baroni un tecnico come tanti che purtroppo da noi sta avendo difficoltà non solo per colpa sua. Prima di un nuovo tecnico cercherei un nuovo direttore sportivo, ma Cairo non la pensa come me visto che gli ha recentemente rinnovato il contratto. Ah, ancora un dato, ad un terzo di campionato abbiamo vinto ben 3 volte! Mamma mia quanto si sta elevando l’asticella degli obiettivi!

