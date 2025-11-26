Il primato

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: “Perdere ci sta, ma non così”…quante volte negli anni abbiamo sentito queste frasi fatte..."

Enrico Tardy Columnist 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 14:31)

Non disperate tifosi di un imbelle torello! Un primato lo deteniamo anche noi, abbiamo la peggior difesa del campionato. In questi frangenti della stagione inizia la vivisezione delle responsabilità di un triste record e di un torneo nel quale occorre fare attenzione a non farsi risucchiare verso il fondo. Contro il Como occorre partire da un dato non secondario: mancavano le punte titolari ed è dovuto scendere in campo un calciatore ad oggi non pronto. Poi entrando nel dettaglio colpisce l’assenza di fisionomia e di impronta di gioco. Il torello, a mio parere, deve giocare corto e coperto con veloci (si fa per dire) ripartenze. Mai e poi mai possiamo permetterci di lasciare spazi alle nostre spalle. Certo è che con questa tattica occorre applicarsi nella fase difensiva in maniera ossessiva. Logicamente non si può, in gare contro squadre di buon livello ma nulla più, smettere di giocare ad inizio ripresa.

Quando scrivo “non si può” in realtà evidenzio uno dei limiti delle squadre modeste ossia di fare qualche buona gara o addirittura alcuni semplici sprazzi proprio a causa di un’incapacità ad avere una tenuta prima mentale e fisica. Sono tutti elementi noti a chi vede calcio da tanti anni. Le squadre forti non giocano sempre bene, ma mentalmente quando giocano male ti portano sul terreno a loro più congeniale e con mestiere, e solo apparente buona sorte, portano a casa il risultato. Noi non siamo quelli, ma ben altro, specchio di una società che vivacchia in attesa di smobilitare ancora o passare la mano a cifre terrene, però. Abbiamo disputato un derby decoroso contro una squadra che sta vivendo la nostra stessa spersonalizzazione, gestita da contabili, ed immediatamente la gara successiva ne abbiamo pagato il prezzo.

“Perdere ci sta, ma non così”…quante volte negli anni abbiamo sentito queste frasi fatte, il torello ha spento la luce con totale menefreghismo verso tifosi e società. Sinceramente sono sfibrato da tutto questo circo, da questi calciatori in primis, perennemente giustificati e senza carattere che ripetono banalità sempre uguali, fanno la passeggiatina sotto la curva e via andare, mai un segnale di essere veri uomini da toro con un briciolo di attaccamento alla squadra. Mamma mia che fatica essere tifosi del Toro!