Giampaolismo

Quando vorresti dimenticare ma qualcuno te lo impedisce

Enrico Tardy Columnist 6 ottobre - 22:30

Il "maestro" is back! Per essere precisi, sono tornati i dettami più esiziali del "maestro" rigorosamente applicati dai nostri eroi nella gara con la Lazio e non solo. La partita contro i biancocelesti ha detto che il torello ha un impianto di gioco troppo ambizioso per la rosa a disposizione e non può permettersi, dopo essere meritatamente passata in vantaggio, di prendere gol in contropiede e poi andare in svantaggio con identiche modalità. È inconcepibile per una squadra che deve salvarsi e oltre tutto con una fase di attacco che offre il meglio negli spazi. Realizzare tre reti in trasferta e non vincere è incredibile! Io penso che una squadra come la nostra deve avere come pietra angolare una fase difensiva solida.

Contro la Roma, al di là della prova opaca dei giallorossi, il torello ha disputato una gara di rimessa, non lasciando mai la difesa con 30 metri di campo alle spalle, ed ha vinto. Io penso che Baroni non abbia ancora messo a fuoco l'obiettivo del torello di questo campionato. È apprezzabile l'atteggiamento e la mentalità evidenziati sabato, ma certe lacune, già manifestate nelle altre gare, non dovevano essere ignorate.

La media reti subite di oltre due gol a partita è una sentenza. Il portiere pare un giovane della Primavera prestato alla prima squadra, i centrali sono quel che sono - li abbiamo già visti all'opera lo scorso anno - la metà campo non ha un incontrista vero per fisico ed ardore, in avanti va un po' meglio perché abbiamo maggiore qualità e scelta.

Poi, in una circostanza il centrale non marca, un'altra volta il portiere non para, un'altra il subentrato fa una fesseria, sintesi: 13 gol subiti, di gran lunga la peggior difesa della Serie A. Sarà bene che Baroni o chi per lui capisca che un conto è cercare il gol con incursioni in velocità, un altro è tenere la difesa a metà campo ed avere tanti uomini nella metà campo avversaria. Il primo gol subito nasce da una palla persa da Maripan nella trequarti avversaria. Rapidamente un bel bagno di pragmatismo ed umiltà o saranno guai seri.

