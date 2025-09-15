Fettuccine alla cholito

Detto questo, il primo tempo, complice la mia posizione fetale sul divano è trascorso nel nulla favorendo qualche attimo di sonno. La ripresa è stata più vivace ed oltre ad un bellissimo gol abbiamo costruito altre due nitide occasioni. Nel complesso vittoria meritata contro una Roma senza identità e sotto ritmo. Togliersi dal fondo classifica è stato un balsamo per squadra e tifosi. mi ha fatto piacere notare la compattezza di squadra e le corrette distanze tra i reparti. Poi, come avviene spesso nel calcio, chi ha calciatori discretamente bravi come Simeone a volte fa gol e vince.