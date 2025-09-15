Fettuccine alla cholito

Prova scrupolosa, quella dei nostri eroi, senza particolari fronzoli, essenziale. I soloni del calcio parlano di moduli fino alla nausea dimenticando l'importanza degli interpreti, io dico semplicemente che con una difesa a tre riusciamo a combinare qualcosa di decente. Gli esterni hanno galleggiato con attenzione senza sbilanciarsi, Lazzaro in particolare rimane il "posto fisso" fatto a calciatore. Mai uno spunto in avanti, mille passaggi all' indietro. Il centrocampo è stato solido, davanti non c'era molta folla ma è andata...
Detto questo, il primo tempo, complice la mia posizione fetale sul divano è trascorso nel nulla favorendo qualche attimo di sonno. La ripresa è stata più vivace ed oltre ad un bellissimo gol abbiamo costruito altre due nitide occasioni. Nel complesso vittoria meritata contro una Roma senza identità e sotto ritmo. Togliersi dal fondo classifica è stato un balsamo per squadra e tifosi. mi ha fatto piacere notare la compattezza di squadra e le corrette distanze tra i reparti. Poi, come avviene spesso nel calcio, chi ha calciatori discretamente bravi come Simeone a volte fa gol e vince.
Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent'anni.
