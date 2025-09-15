tor columnist prima che sia troppo tardy Fettuccine alla cholito

Il torello sbanca l' Olimpico con una gara diligente ed attenta grazie ad un gran gol dell' argentino
Prova scrupolosa, quella dei nostri eroi, senza particolari fronzoli, essenziale. I soloni del calcio parlano di moduli fino alla nausea dimenticando l'importanza degli interpreti, io dico semplicemente che con una difesa a tre riusciamo a combinare qualcosa di decente. Gli esterni hanno galleggiato con attenzione senza sbilanciarsi, Lazzaro in particolare rimane il "posto fisso" fatto a calciatore. Mai uno spunto in avanti, mille passaggi all' indietro. Il centrocampo è stato solido, davanti non c'era molta folla ma è andata...

Detto questo, il primo tempo, complice la mia posizione fetale sul divano è trascorso nel nulla favorendo qualche attimo di sonno. La ripresa è stata più vivace ed oltre ad un bellissimo gol abbiamo costruito altre due nitide occasioni. Nel complesso vittoria meritata contro una Roma senza identità e sotto ritmo. Togliersi dal fondo classifica è stato un balsamo per squadra e tifosi. mi ha fatto piacere notare la compattezza di squadra e le corrette distanze tra i reparti. Poi, come avviene spesso nel calcio, chi ha calciatori discretamente bravi come Simeone a volte fa gol e vince.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

