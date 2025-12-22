Il rigore di Nikola

Compatibilmente con i nostri limiti, abbiamo disputato una gara ordinata, rischiando poco o nulla, mantenendo una buona tenuta atletica per l’arco dell’intera gara. Commettiamo ancora un numero di errori tecnici eccessivi, ad ogni modo vi abbiamo posto rimedio. Il Sassuolo, senza Berardi e Pinamonti, era privo di due elementi fondamentali e questa circostanza ci ha agevolato. In difesa siamo stati attenti, ci sono state poche sbavature, in avanti abbiamo provato a combinare qualcosa pur senza grandi risultati. Duvan è ancora a bassi regimi ed Adams si accende a sprazzi, è per questo che il recupero di Simeone risulta fondamentale. Ottimo Vlasic, quasi un marziano, non tanto o non solo per le giocate quanto per aver detto di essere felice al Toro…