Dopo un tuffo nel glorioso passato e nella leggenda eccoci a scrivere qualche pensiero su un presente assai meno indimenticabile ma sempre di Toro si tratta. Nell’incontro tra squadre demotivate potevamo non trionfare?! Così è stato, due golletti e a casa. Ancora tre gare e finalmente ci togliamo dalle scatole questo campionato. Mai nella mia vita mi sono sentito come in questi ultimi anni, usurato dall’assistere a certe partite, dal vedere giocatori che al di là del valore non sono mai con la testa nella partita per 90’ minuti, se va bene azzeccano un paio di giocate e poi latitano per il resto della gara. Insomma, una volta la fine del campionato rattristava, ora è quasi liberatoria. L’argomento del momento è la conferma o meno dell’allenatore. Forse occorre anche approfondire che squadra la società intende proporre per il prossimo torneo. Inutile parlare di allenatori quando si punterà su calciatori del livello di Kulenovic o Anjorin. Così stando le cose ciò che serve è un mestierante che porti a casa la salvezza e file chiuso.

Il resto sono chiacchiere inutili. Ricordo che sono solo due gli allenatori che hanno dato un’impronta di gioco al Torino negli ultimi 20 anni, e sono stati: Ventura e Juric. Con tutti i limiti del caso le loro squadre avevano un’impronta riconoscibile. Ovviamente ciascuno ha i propri gusti calcistici, in ogni caso sono stati due tecnici che in una società poco organizzata sono riusciti a combinare qualcosa di buono valorizzando calciatori. In questo momento sinceramente mi viene difficile ipotizzare una figura in grado di ricucire pubblico, calciatori, società: siamo in un momento di fratture tra calciatori e tifosi, tra tifosi e società ed anche tra gli stessi tifosi. Cairo ha puntato su Petrachi come direttore sportivo non so con quale convinzione, così come su D’Aversa come tecnico. Due ripieghi, non certo due scelte ponderate. In questo ginepraio qualsiasi decisione verrà presa sarà una vera incognita.