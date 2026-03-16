Segnali di vita

Il weekend è stato finalmente incontaminato dai risultati negativi del Toro, e questa è già una notizia! Abbiamo visto calciatori finalmente dinamici e propositivi. L'aspetto atletico mi pare quello sul quale il nuovo allenatore abbia inciso maggiormente. La tecnica è quella che è, che Strefezza o Pellegrino ci avrebbero creato problemi era scritto, ma questa volta c'è un "ma": intanto abbiamo subito un solo gol e poi abbiamo provato ad attaccare con vivacità e dinamismo. Era ora!