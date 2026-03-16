Il weekend è stato finalmente incontaminato dai risultati negativi del Toro, e questa è già una notizia! Abbiamo visto calciatori finalmente dinamici e propositivi. L'aspetto atletico mi pare quello sul quale il nuovo allenatore abbia inciso maggiormente. La tecnica è quella che è, che Strefezza o Pellegrino ci avrebbero creato problemi era scritto, ma questa volta c'è un "ma": intanto abbiamo subito un solo gol e poi abbiamo provato ad attaccare con vivacità e dinamismo. Era ora!
prima che sia troppo tardy
Segnali di vita
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Guidati da un Vlasic in forma e volenteroso — averne tanti in squadra come lui — i nostri eroi hanno battagliato secondo il canovaccio proprio delle squadre che debbono fare punti. Tutti hanno fatto una corsa in più - per carità, senza diventare Maradona - ma hanno evidenziato impegno: il requisito fondamentale. La vena dei nostri calciatori migliori, poi, è indispensabile, in quanto se anche loro rimangono sotto la sufficienza ci omologhiamo a squadre obiettivamente più modeste. Ora la classifica ci consente di essere più ottimisti; mancano ancora alcuni punti, ma abbiamo fatto un bel passo avanti verso la salvezza.
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Rimane una situazione societaria veramente senza prospettive: lo stadio vuoto, i problemi con il Comune, la società in vendita senza acquirente, la smobilitazione economica. Occorrerebbe una ventata di aria fresca, ma chissà se arriverà. Cerchiamo di terminare il campionato dignitosamente e poi si vedrà. Certo che continuare così non ha veramente senso. Già il calcio di oggi è poco accattivante per innumerevoli ragioni, ma così come siamo messi noi, diventa masochismo.
Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.
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