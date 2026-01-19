Il mulinello

Partita senza storia e decima sconfitta su 23 gare, la sesta in casa , 12 punti nelle ultime 13 gare. Una volta è la fisicità dell’Udinese, un’altra la tecnica della Roma, un’altra la rosa corta, un’altra le partite ravvicinate. La sconfitta con la Roma, in sé e per sé non è scandalosa, purtroppo arriva dopo altre due sconfitte e prima di una delicata partita a Como oltre tutto con una rosa circoscritta negli effettivi per ragioni poco comprensibili. La gara di Coppa ci aveva dato risposte positive ed una certezza: subendo due gol a partita vincere avviene con la frequenza di una notte d’amore con un’avvenente bionda da copertina. Così è stato, e ieri sera ne abbiamo avuto l’ennesima conferma. Questa volta tatticamente, fisicamente, qualitativamente siamo stati dominati.