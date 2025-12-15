Il torello incamera tre punti di vitale importanza e si risolleva dopo una seria di risultati scadenti. Abbiamo un direttore sportivo nuovo che nuovo non è, ma che certamente ha maggiori conoscenze e competenze del precedente. Si è trattato di un cambio inatteso ma auspicato dalla maggior parte dei tifosi e dal sottoscritto. Evidentemente è accaduto qualcosa che ha portato alla frattura con il presidente, non si spiega diversamente una decisione così drastica dopo il recente rinnovo. Poco importa, l’augurio è che Petrachi abbia qualche idea per allontanare calciatori inidonei al modulo di gioco praticato o scadenti ed acquistarne di migliori. Non illudiamoci di grandi operazioni a gennaio, qualcosa sarà fatto ma sempre dando priorità alle uscite. La gara contro la Cremo ha detto poco da un punto di visto tecnico e molto per quel che riguarda il risultato.
Prima che sia troppo Tardy
Stagione delicata
Avevamo immensamente bisogno di questa vittoria. La stagione sarà difficile e dovremo tenere gli occhi ben aperti. I numeri della difesa rimangono i peggiori della categoria. Le società con proprietà in procinto di vendere o non granitiche da un punto di vista finanziario-organizzativo corrono rischi seri. Alcune reggono bene grazie a figure di riferimento di grande “potere” tipo l’Inter con Marotta, un po’ come fu Moggi all’epoca di Borsano per noi, altre come la Fiorentina non ne vengono a capo e rischiano la b. Noi costituiamo un ibrido: discreti finanziariamente, ma con un passaggio di consegne solo auspicato, ma non alle porte. È in ragione di questa sensazione di distacco, unitamente ad una campagna acquisti poco logica, che dobbiamo calarci in una realtà di sopravvivenza e portare a casa il più in fretta possibile i fatidici 40 punti.
