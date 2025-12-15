Stagione delicata

Il torello incamera tre punti di vitale importanza e si risolleva dopo una seria di risultati scadenti. Abbiamo un direttore sportivo nuovo che nuovo non è, ma che certamente ha maggiori conoscenze e competenze del precedente. Si è trattato di un cambio inatteso ma auspicato dalla maggior parte dei tifosi e dal sottoscritto. Evidentemente è accaduto qualcosa che ha portato alla frattura con il presidente, non si spiega diversamente una decisione così drastica dopo il recente rinnovo. Poco importa, l’augurio è che Petrachi abbia qualche idea per allontanare calciatori inidonei al modulo di gioco praticato o scadenti ed acquistarne di migliori. Non illudiamoci di grandi operazioni a gennaio, qualcosa sarà fatto ma sempre dando priorità alle uscite. La gara contro la Cremo ha detto poco da un punto di visto tecnico e molto per quel che riguarda il risultato.