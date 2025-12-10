Tutto di un fiato

Torna "Prima che sia troppo Tardy" la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Questa sarebbe la strada giusta preparata da Vagnati e seguita da Baroni?"

Enrico Tardy Columnist 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 15:03)

Il torello prosegue la sua discesa verso la bassa classifica inanellando la terza sconfitta consecutiva con una media di oltre tre gol a partita oltre tutto non avendo incontrato squadroni, Milan a parte. Il mister dice che siamo sulla strada giusta, io sinceramente ho l’impressione anche lui abbia perduto il senso dell’orientamento, salvo che l’obiettivo torni ad essere quello del campionato degli italiani.

Quando riesci a segnare due reti in pochi minuti grazie ad un rigore ed un bel tiro (Maignan così così) ma nonostante ciò perdi la gara subendo il terzo in dieci uomini grazie ad un cambio organizzato con la lentezza e la goffaggine di una squadra amatoriale non c’è molto da dire. Tameze è stato a terra a lungo, il medico ha fatto cenno alla panchina di procedere alla sostituzione, il calciatore è uscito lentamente dal terreno di gioco, sono trascorsi minuti, l’azione è ripresa, mi rivedo mentre mi sgolo urlando di fare un fallo o gettare la palla fuori, alzo lo sguardo ed assisto alla lenta vestizione di Masina, non di una avvenente dama alle prime luci dell’alba, perdiamo palla, il gioco viene allargato sulla fascia, cross e gol. Abbiamo imboccato proprio la strada giusta, caro mister!

Sul perché Masina non fosse attrezzato per scendere in campo, ma vestisse diversamente, rimane un dato inspiegabile ed irritante, proprio di tutti i componenti delle panchine non solo la nostra, ma una volta entrati in possesso di palla perché non l’abbiamo buttata in fallo laterale consentendo il cambio? Perché c’è superficialità e scarsa concentrazione da parte di tutti. Andando oltre l’episodio, qualcuno si sta accorgendo della limitata autonomia atletica della squadra, dell’incapacità a gestire i palloni in uscita commettendo un sacco di errori, di difensori goffi ed intempestivi negli interventi? Coco, Maripan, Casadei, lasciano Pulisic da solo davanti al portiere mancando il pallone…Questa sarebbe la strada giusta preparata da Vagnati e seguita da Baroni?

Io dico invece che siamo vergognosi, pieni di alibi, scollati, senza nerbo, confusi, oltre tutto con un portiere recuperato in Portogallo che non salva un gol che sia uno e che devo ancora capire perché sia stato scelto. Ovviamente non ce l’ho con Israel che non ha colpe, mi chiedo come si faccia dopo aver preso Popa a sbagliare un’altra scelta nel ruolo di portiere in maniera così grossolana. Bene così, una difesa da record, grazie ed ancora grazie e sempre grazie a questa società ed al direttore sportivo per averci permesso di conoscere calciatori che altrimenti non avremmo mai potuto vedere all’opera! Nella notte dopo la partita ho avuto un incubo: mi sono apparsi Baroni e Vagnati che la voce metallica del navigatore mi dicevano: per la Serie B tra 5 o 6 partite sarai arrivato a destinazione…

