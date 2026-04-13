L' operazione “salvezza mezza bellezza” è arrivata di fatto al traguardo. Bravo l' allenatore che ha vinto 4 gare su 6, merce rara prima del suo arrivo. Certamente nell’ultimo periodo ci sono stati miglioramenti atletici ed alcuni ritocchi tecnico-tattici che hanno partorito qualche vittoria in più. I calciatori, verosimilmente, nel periodo di Baroni erano meno determinati e sentivano poco la pressione del tecnico rispetto ad oggi, almeno questa è la sensazione dall’esterno. D’Aversa, da subito, ha posto l’accento sulla necessità di un maggiore impegno e dedizione da parte dei calciatori in allenamento ed in partita, proprio come aveva già fatto notare Vlasic dopo la sconfitta di Genova. Il gioco è quello che è, ma il fatto di poter notare dei miglioramenti generali nella gestione della rosa e dell’impegno, anche in considerazione del poco tempo a disposizione, impone un ringraziamento al tecnico indipendentemente dalla sua permanenza o meno. Poi che si arrivi dodicesimi o tredicesimi interessa poco, in una recente fase del torneo il timore di essere risucchiati verso Il fondo classifica si era fatto concreto.

Questa rosa avrebbe potuto fare meglio? A mio parere no, avrebbe potuto mantenersi costantemente in una zona tranquilla della classifica più di ciò che ha fatto, quello sì, ma Il livello tecnico della squadra è veramente modesto nonostante un monte ingaggi non banale. E questo è sicuramente il punto di rottura di questa annata. Pensiamo solo al 1,5 milioni di stipendio a Biraghi, all’1,2 mil a Lazaro, al 1,2 a Coco ecc. Per il futuro ci aspetta una netta riduzione del monte ingaggi, verranno tenuti non più di tre o quattro calciatori sopra una certa cifra, in linea con quanto fatto meno marcatamente negli ultimi due anni. Ci affidiamo a Petrachi e speriamo bene. Il direttore sportivo ha parlato di ambiente “depresso”: ottima osservazione. Tutti descrivono, studiano e spiegano lo status dei tifosi del Toro e nel mentre nulla cambia.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

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