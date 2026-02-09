La non sconfitta

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Faticosa gara quella contro la Viola che i nostri eroi sono riusciti a pareggiare in extremis offrendo in esposizione tutto il repertorio di errori e cose apprezzabili"

Enrico Tardy Columnist 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 22:02)

Dopo la giornata di campionato appena trascorsa il Torello mantiene 9 punti di vantaggio sulla compagine al terzultimo posto della graduatoria e questo è ciò che conta di più. Pur difettando solo 6 punti dall’ottavo posto io, come molti altri tifosi, anestetizzati dalla nostra inconcludenza societaria e della squadra pensiamo molto di più alla lotta per retrocedere che ad un ipotetico ottavo posto. Ecco come siamo ridotti…

Nella gara di sabato si sono viste due difese - o fasi difensive, come si dice oggi - pessime, una Fiorentina con qualità tecniche superiori (occorre ricordare che noi eravamo anche molto rimaneggiati) ed un Toro vivo solo per alcuni tratti della gara. Dal 20’ minuto all’80’ noi abbiamo essenzialmente subìto la Viola. Poi, complice il panico serpeggiante nelle file avversarie, abbiamo attaccato con successo negli ultimi 10’ minuti di partita. La gara è stata il manifesto del Toro di questo campionato: almeno due golletti in saccoccia, tanti sbandamenti, buona volontà, una mini reazione allo svantaggio: menù Torello 2025/2026.

Come già detto, raggiungendo la salvezza (gesto scaramantico), faremo certamente peggio dello scorso torneo, già peggiore di quello precedente. Insomma, decresciamo infelici, altro che asticelle e notti insonni per migliorare il Toro... Il futuro a breve termine sarà fatto di riduzione ingaggi e bilancio blindatissimo viste le perdite. Ciò significa che un eventuale compratore oltre i denari per acquistare la società dovrà risanare i debiti (nulla di clamoroso, ma ce ne sono) e solo dopo investire. Tutto molto semplice e chiaro. E sullo sfondo c’è anche la questione stadio. Tornando alla gara con la Viola occorre valutare con grande oggettività il livello della nostra rosa scesa in campo ed essere consci che la qualità dei calciatori è questa, oltre tutto guidata da un tecnico che continua a non incidere.

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

