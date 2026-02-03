Inter-Torino, le ultime dalla biglietteria: settore ospiti quasi esaurito

Si va verso il tutto esaurito nel settore ospiti per la trasferta di Coppa Italia all’U-Power Stadium

Eugenio Gammarino 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 06:22)

Domani, mercoledì 4 febbraio, nella sfida in trasferta contro l'Inter all’U-Power Stadium di Monza, in programma alle ore 21:00, il Torino di Marco Baroni giocherà i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026. Dalle ore 16 di mercoledì 28 gennaio per i tifosi granata è possibile acquistare i tagliandi disponibili per il settore ospiti. Il settore dedicato ai tifosi granata dispone di 1100 posti totali. Attualmente si va verso il quasi tutto esaurito nel settore ospiti dello stadio di Monza per la sfida di mercoledì fra nerazzurri e granata. Il costo di ogni biglietto è di 11€ ed è obbligatorio possedere la tessera Cuore Granata per acquistare il biglietto nel settore.

Coppa Italia, Inter-Torino: le istruzioni per i tifosi granata — In vista della sfida di Coppa contro la squadra di Chivu, sul proprio sito ufficiale la società granata ha comunicato ai tifosi l’itinerario per poter arrivare allo stadio che ospiterà la gara e ha dato anche informazioni sul fatto che sia consigliabile arrivare con largo anticipo nel "Gate" corretto. Questa la nota del Torino FC:

"Percorso consigliato da Agrate: Uscendo al casello di Agrate Brianza passare per Concorezzo e dirigersi dunque verso Monza. L’U-Power Stadium si trova in Via Tognini e l’ingresso per gli ospiti avviene da Viale Stucchi. L’accesso per il SETTORE OSPITI avviene dal GATE 9. L’accesso per il SETTORE DIVERSAMENTE ABILI avviene dal GATE 8. Il parcheggio riservato al SETTORE OSPITI è il PARCHEGGIO ARANCIONE. Il parcheggio si trova in Via Tognini arrivando da Viale Stucchi. Il parcheggio è a pagamento e viene gestito da Monza Mobilità".