Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti (Curva Nord) in vista di Cremonese-Torino, match in programma domenica 19 aprile alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini. La vendita dei tagliandi sarà attiva da oggi, venerdì 10 aprile (ore 16), fino alle 19 di sabato 18 aprile. La capienza del settore ospiti è di 2.436 posti, compresi quelli riservati ai tifosi diversamente abili non deambulanti e ai rispettivi accompagnatori.

Il costo dei biglietti è di 30 euro per l’intero, 20 euro per la tariffa “Giovane” (dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti) e 15 euro per la tariffa “Junior” (under 14), a cui vanno aggiunte le commissioni di prevendita. Come previsto dalla Determinazione Onms, i residenti nella Provincia di Torino potranno acquistare esclusivamente se in possesso della fidelizzazione Torino FC, con biglietti non cedibili. Per gli accrediti dedicati ai diversamente abili, le richieste andranno inviate tramite modulo online tra il 10 aprile (ore 16) e il 16 aprile (ore 12), con invio dei tagliandi via mail entro il 17 aprile.