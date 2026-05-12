Il Cagliari ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la gara contro il Torino, in programma domenica 17 maggio alle ore 20.45 all’Unipol Domus. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili dalle ore 10 di martedì 12 maggio fino alle ore 19 di venerdì 15 maggio, online su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Torino-Cagliari, biglietti: le info per gli ospiti

La capienza del settore riservato ai tifosi granata sarà di 415 posti. Saranno inoltre disponibili 40 pass per auto e bus: le richieste dovranno essere inoltrate alla società ospitante e verranno valutate insieme alle autorità competenti per la sicurezza. Il prezzo del biglietto è fissato a 25 euro, a cui si aggiungono 2 euro di diritti di prevendita, non sono previste restrizioni legate alla fidelity card, mentre resta in vigore il divieto di acquisto per i residenti in Sardegna. Per quanto riguarda striscioni e coreografie, quelli già registrati a livello nazionale non necessitano di ulteriori autorizzazioni, ma dovranno comunque essere comunicati preventivamente alla società ospitante.