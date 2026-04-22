Sono oltre 23 mila i tagliandi già staccati per la sfida tra Torino e Inter, in programma domenica alle 18. Un dato che balza all'occhio soprattutto per la composizione delle presenze: circa 12 mila biglietti, infatti, sono finiti nelle mani dei sostenitori interisti. Lo squilibrio è dovuto alla protesta dei tifosi granata nei confronti della presidente di Urbano Cairo. una contestazione che prosegue ormai da mesi e che vedrà i gruppi della Maratona disertare ufficialmente lo stadio anche in questa occasione.

Torino-Inter: nerazzurri allo stadio, granata...

Grande presenza da parte dei tifosi ospiti vista anche l'importanza del match: se i nerazzurri vincono e sia Milan che Napoli perdono, lo Scudetto andrà all'Inter. "Per motivi di sicurezza, l’ingresso in Curva Primavera è vietato ai residenti in Lombardia, fatta eccezione per chi è in possesso della tessera Cuore Granata",. E sarà vietato l'ingresso con maglie, sciarpe e bandiere dell'Inter. Mentre i gruppi organizzati della Maratona, nella fermezza della propria posizione, trovano rimedi: “Anche se non entreremo allo stadio vogliamo ribadire con forza che questa città è la nostra e che nessuno può sentirsi a casa propria a Torino”,che aggiunge l'invito a tutti i tifosi granata a presentarsi al Filadelfia.