Archiviata la sfida contro la Cremonese, il Torino si prepara al prossimo impegno di campionato: al Grande Torino arriva l’Inter capolista. Per i nerazzurri la partita potrebbe trasformarsi in un vero e proprio match point scudetto, a patto di battere il Toro e che Napoli e Milan perdano i loro rispettivi incontri di giornata, rispettivamente contro Cremonese e Juventus. Per l'occasione, allo stadio sono previsti più di 12mila tifosi nerazzurri. La Maratona prende posizione.

La Maratona prende posizione: "Questa città è nostra"

Dopo la protesta che ha visto lo stadio quasi privo del tifo organizzato e le recenti vicende che hanno coinvolto alcuni ultrà granata la curva Maratona ha di nuovo preso posizione, chiamando i tifosi granata in adunata non all'Olimpico ma allo stadio Filadelfia alle ore 12:00. “Anche se non entreremo allo stadio vogliamo ribadire con forza che questa città è la nostra e che nessuno può sentirsi a casa propria a Torino”, si legge nella nota diffusa dal gruppo organizzato, che si chiude con un messaggio chiaro rivolto agli avversari: “A casa nostra non si viene a festeggiare”