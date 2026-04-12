Gli scontri tra Ultras sono all'ordine del giorno quando sul campo si sfidano tifoserie che hanno qualcosa in sospeso. È il caso di Torino e Verona, che dopo la fine del gemellaggio, non sono mai più andate d'accordo. Intorno alle 18:00 di ieri, sabato 11 aprile, circa una trentina di tifosi del Torino si sono avvicinati verso i pullman e i minivan dei tifosi del Verona lanciando bottiglie e oggetti. A quel punto i mezzi si sono fermati, alcuni sostenitori scaligeri sono scesi in strada e la situazione è degenerata.

Scontri tra tifosi, necessario l'intervento delle forze dell'ordine: nove arresti

Arrivati allo scontro, i tifosi - che secondo le ricostruzioni della Digos apparterrebbero, per quanto riguarda i granata, agli Ultras della Curva Maratona - sono stati fermati soltanto dal provvidenziale intervento delle forze dell'ordine, intervenute dopo pochi minuti. La polizia ha arrestato nove persone, appartenenti a entrambe le tifoserie ma in prevalenza gialloblù. La Digos proseguirà nelle ricerche per identificare tutti i partecipanti allo scontro.