A un passo dai 20mila spettatori, tra abbonamenti e biglietti singoli venduti, a Torino prosegue la vendita dei biglietti per il match contro l'Inter capolista, in programma sabato 26 aprile alle ore 18. Il settore ospiti è già sold out, mentre Curva Maratona, Curva Primavera e Distinti Family restano riservati esclusivamente ai possessori della tessera Cuore Granata. I circa 30.000 titolari della card hanno avuto accesso a una fase di prevendita dedicata e possono acquistare fino a quattro biglietti ciascuno, così da coinvolgere amici e sostenere la squadra. Per motivi di sicurezza, l’ingresso in Curva Primavera è vietato ai residenti in Lombardia, fatta eccezione per chi è in possesso della tessera Cuore Granata. In generale, non sarà consentito l’accesso ai tifosi dell’Inter: sono quindi proibiti sciarpe, cappellini o altri indumenti riconducibili alla squadra ospite.