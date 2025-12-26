Torino-Cagliari, le novità dalla biglietteria: superata quota 20 mila spettatori

La Curva Maratona è già del tutto esaurita per Torino-Cagliari

A poco meno di 24 ore dal fischio d'inizio di questa partita tra Torino e Cagliari, le notizie che arrivano dalla biglietteria possono far sorridere il tecnico Baroni e tutto il gruppo squadra. Domani sono infatti previsti ben più di 20 mila spettatori allo stadio Olimpico Grande Torino per l'ultima gara casalinga di questo anno solare. La Curva Maratona ha già fatto segnare il tutto esaurito per questa sfida e ci sarà quindi un buon sostegno per la squadra che è reduce da due vittorie di fila, la prima delle quali proprio davanti al pubblico amico. Sono ancora invece in vendita alcune centinaia di tagliandi in ognuno degli altri settori dello stadio: Curva Primavera, Distinti e Tribuna. Il settore che gode ancora di maggiore disponibilità è la Primavera, confinante con il settore ospiti che sarà occupato dai sostenitori sardi. È facile però che più ci si avvicina al fischio d'inizio della partita - in programma per sabato 27 alle ore 15 - e più ci si avvicinerà al sold-out completo. I tifosi granata sono quindi vicini alla squadra in questi giorni festivi.