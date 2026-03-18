Milan-Torino, la biglietteria: oltre 1500 granata nel settore ospiti

Sabato, 21 marzo, nella sfida in trasferta contro il Milan allo stadio san Siro di Milan, in programma alle ore 18.00, il Torino di Roberto D'Aversa sarà impegnato nella sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Sono già oltre 1500 i tifosi granata che seguiranno la squadra nel settore ospiti dello Stadio con il settore dedicato ai tifosi granata che disporrà di 1905 posti totali. Attualmente si va verso il pienone nel terzo anello verde per la gara Milan-Torino. Il prezzo dei biglietti è di €14 e possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Inoltre, per acquistare i biglietti di Settore Ospiti non è necessario essere titolari di tessera del tifoso di Torino FC. Questa non è una novità per il tifo granata. Nonostante il momento di contestazione contro la presidenza di Urbano Cairo e la curva Maratona deserta nelle partite casalinghe, il tifo organizzato granata seguirà sempre la squadra in trasferta, come annunciato prima della sfida contro il Bologna.