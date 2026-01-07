Roma-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: i dettagli

Martedì 13 gennaio, allo Stadio Olimpico di Roma, si accende la sfida tra granata e giallorossi. L’ultimo precedente sorride alla squadra di Marco Baroni, che è riuscita a imporsi contro quella di Gian Piero Gasperini per 1-0 grazie al gol decisivo di Giovanni Simeone. Questa volta il confronto vale l’accesso al turno successivo di Coppa Italia, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per il match degli ottavi, il club capitolino ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti: i biglietti sono disponibili al prezzo di 29 euro, acquistabili online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati in tutta Italia, ad eccezione della Regione Lazio. Per l’acquisto sul sito è obbligatorio inserire la Fidelity Card del Torino FC. La Roma ha inoltre messo a disposizione un limitato stock di parcheggi giornalieri presso l’impianto. La vendita libera dei posti auto è partita il 30 dicembre e proseguirà fino a esaurimento delle disponibilità.