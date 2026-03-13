Torino, donati 100 biglietti nei Distinti per la sfida col Parma: ecco il motivo

La contestazione dei tifosi del Toro non si ferma e anche per la gara contro il Parma è previsto un basso afflusso di spettatori, come avvenuto già nelle ultime partite contro Lecce, Bologna e Lazio . In questo clima di proteste dei tifosi granata, è nata una polemica sul web per via di una mossa della società in merito alla sfida di questa sera, venerdì 13 marzo - contro il Parma allo stadio Olimpico Grande Torino.

Non è la prima volta che il Torino dona biglietti ad associazioni di volontariato

Nelle scorse ore ha fatto notizia il fatto che il Torino FC abbia donato 100 biglietti per questa gara contro il Parma a un'associazione. È però corretto sottolineare che questi tagliandi - che vengono concessi gratuitamente nel settore dei Distinti - sono già stati messi a disposizione spesso in passato alle associazioni di volontariato CSR. Come avvenuto in questo caso, la scelta della società ricade ovviamente su delle partite non di cartello ma non è quindi una mossa del tutto nuovo. Non si può quindi dire che si tratti di una scelta societaria dettata dal momento poco felice in termini di affluenza allo stadio, ma piuttosto di un'iniziativa lodevole che si rivolge a persone che fanno i volontari ma che è capitata anche in un momento in cui la contestazione dei tifosi è ai massimi storici.